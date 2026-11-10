Источник "Вестей" в Абу-Даби: РФ настроена оптимистично, но делать выводы рано

Журналист Скабеева рассказала о настрое делегации РФ на переговорах в Абу-Даби Источник "Вестей" в Абу-Даби: РФ настроена оптимистично, но делать выводы рано

Москва10 ноя Вести.Представители России на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби настроены оптимистично, но считают, что делать выводы пока рано, рассказала автор ИС "Вести" Ольга Скабеева со ссылкой на источник в российской переговорной группе.

Переговоры по украинскому урегулированию начались во вторник в ОАЭ и продолжатся в среду.

Наш источник в российской делегации на условиях анонимности сообщает, что официальная Москва настроена и правда оптимистично, но, далее прямая цитата, "все слишком зыбко, чтобы делать какие-то выводы" сообщила Скабеева

Пока рано оценивать ход трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США, заявил ранее ИС "Вести" один из участников российской переговорной группы, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Автор ИС "Вести" Евгений Попов оценил настроение представителей европейских стран, находящихся в Абу-Даби в дни проходящих там переговоров России, Украины и США.

Ранее источник ИС "Вести" в переговорной группе говорил, что российская делегация проведет пресс-конференцию по промежуточным результатам трехсторонних переговоров в Абу-Даби в среду, 11 ноября.