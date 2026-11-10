Москва10 нояВести.Российская делегация проведет пресс-конференцию по промежуточным результатам трехсторонних переговоров в Абу-Даби в среду, 11 ноября, сообщил источник ИС "Вести" в переговорной группе.
Подтверждаюсказал собеседник в ответ на вопрос действительно ли пресс-конференция перенесена на среду
Двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США стартовали в ОАЭ 10 ноября, встреча продлилась 4,5 часа.
В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
Источник ИС "Вести" ранее сообщал, что переговоры продолжатся в среду.