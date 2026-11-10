Москва10 нояВести.Видео начала трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби опубликовала ИС "Вести". Помимо российской, украинской и американской делегаций на переговорах также присутствовал представитель ОАЭ.
После приветственных слов всех сторон переговоров представитель ОАЭ покинул комнату.
10 ноября в Абу-Даби стартовали двухдневные переговоры между Россией, США и Украиной. Диалог будет направлен на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы европейской безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов обсуждения, сообщил ИС "Вести" источник в российской делегации.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, а также начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.