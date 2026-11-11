Кнайсль: переговоры в Абу-Даби направлены на согласование основных принципов Кнайсль: готового соглашения по итогам переговоров в Абу-Даби ждать не стоит

Москва11 ноя Вести.Не следует ждать готового соглашения по итогам трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, которые проходят в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

В беседе с ТАСС она подчеркнула, что текущие переговоры нацелены на согласование некоторых основополагающих принципов.

Так что, это не то, что я бы на пока назвала полноценными переговорами. Сейчас и прежде всего сторонам необходимо договориться о темах, о которых будут вестись дальнейшие переговоры. Итак, это во-первых, и это уже будет хорошим результатом, если мы придем к согласию по принципиальным вопросам сказал Кнайсль

Накануне она подчеркнула, что время для участия представителей Европы в переговорах пока не пришло, а встреча в ОАЭ проходит именно в трехстороннем формате Россия-США-Украина.

Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился 10 ноября. Встреча продолжалась 4,5 часов.