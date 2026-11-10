Москва10 ноя Вести.Переговоры по Украине в Абу-Даби, как и предыдущие, не принесут прорывных решений, поскольку позиции сторон не изменились, а любые значимые результаты зависят от решений высшего военно-политического руководства стран конфликта. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что не возлагает особых надежд на исход этих переговоров, поэтому воспринимает их с полным спокойствием.

Я очень спокойно отношусь к этим переговорам, потому что считаю, что это всего лишь продолжение того стамбульского формата, который мы с вами наблюдали. Он был прерван по инициативе американцев и украинской стороны. Мотивация была разная, результат один - переговоры были прерваны. Там есть обновление состава, но это не имеет абсолютно никакого значения, исходя из того, что каждая из делегаций прибыла на эти переговоры с определенными директивами, которые, естественно, им дают высшее военно-политическое руководство. Судя по заявлениям [главы киевского режима Владимира] Зеленского, его позиция в этом вопросе не изменилась, поэтому – никаких прорывных решений. Эта дипломатия не даст нам абсолютно никакого результата до тех пор, пока не будут приняты решения на уровне высшего военно-политического руководства. Поэтому я от этого переговорного процесса ничего не жду заявил Килинкаров

На трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной, которые пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби, российскую делегацию будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский. Главой украинской делегации стает руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что переговоры в Абу-Даби имеют два вероятных сценария: либо они будут затянуты до выборов президента США, либо России будет предложен невыгодный компромисс, на который она вряд ли пойдет. Эксперт предположил, что в сложившихся обстоятельствах достижение определенности в ходе переговоров маловероятно.