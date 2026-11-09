Эксперт: делегации в Абу-Даби будут придерживаться директив Политик Килинкаров: делегации в Абу-Даби будут придерживаться директив

Москва9 ноя Вести.Переговорные группы в Абу-Даби будут придерживаться своих директив, заявил ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Я бы не стал переоценивать важность этих переговоров. Можно бесконечно долго обсуждать кандидатуры, которые там представлены, их роль и функционал. Но нужно понимать одну важную вещь - все люди, которые принимают участие в этой переговорной группе, действуют исключительно на основании полученных директив. Выйти за их пределы не может никто - ни российская сторона, ни украинская сторона подчеркнул он

По мнению Килинкарова, без принятия политического решения возможны лишь технические обсуждения.

До тех пор, пока не будут приняты политические решения в отношении этого конфликта, нужно встречаться, говорить, согласовывать технические моменты. Но без политических решений мы не сдвинемся с мертвой точки добавил он

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном присутствии на встрече представителей Евросоюза, заявил, что переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними, с участием представителей России, США и Украины.