Москва9 ноя Вести.Украинская сторона потерпит поражение на встрече в Абу-Даби, поскольку ее делегацию возглавляет более слабый переговорщик. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Украины, менее компетентен в дипломатических вопросах, чем представители российской стороны. Христофору также упомянул сомнительную репутацию Умерова и отметил, что он и его семья проводят много времени за границей.

Кто будет представлять Украину на переговорах в Абу-Даби? Умеров. Он возглавит украинскую делегацию. М-да... Его уровень – даже близко не ровня представителям российской стороны… Он – верный сторонник Зеленского, но при этом имеет весьма сомнительную репутацию и погряз в коррупции. Этот человек постоянно проводит время в Майами, да и семья его тоже находится в Майами заявил Христофору

Украина проиграет переговоры, заключил журналист, поскольку глава ее делегации плохо разбирается в дипломатии.

Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США пройдут в ОАЭ 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее агентство Bloomberg проанализировало состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.