Bloomberg: состав делегации РФ говорит о готовности к содержательным переговорам

Bloomberg проанализировал состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби Bloomberg: состав делегации РФ говорит о готовности к содержательным переговорам

Москва7 ноя Вести.Состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах говорит о готовности Москвы к содержательному диалогу. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В издании обратили внимание, что в Абу-Даби направятся сразу двое заместителей главы МИД РФ – Сергей Рябков и Михаил Галузин.

Состав участников встреч, которые должны начаться во вторник, позволяет предположить, что Москва, возможно, готова сосредоточиться как на политических, так и на военных вопросах говорится в тексте

Ранее в Кремле подтвердили состав делегации от России на переговорах в Абу-Даби, где также будут присутствовать представители США и Украины. Возглавлять россиян будет помощник президента РФ Владимир Мединский.