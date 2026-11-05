Москва5 ноя Вести.Предстоящие трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби не дадут быстрых результатов, а судьба украинского конфликта решится в ходе зимней военной кампании. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

По мнению Килинкарова, переоценивать важность предстоящей встречи в Абу-Даби не стоит.

Это всего лишь продолжение того переговорного процесса, который был. По крайней мере, для нас, потому что не мы его прерывали. Они решили возобновить. Мы сказали: "Ну хорошо, хотите, давайте возобновим"… Ушаков сказал, что это будет пристрелочный раунд переговоров, но я думаю, ни первый, ни второй, ни третий, ни пятый раунды переговоров не дадут никакого результата. К тому же это будет растянуто во времени, поэтому я считаю, что зимняя военная кампания, она будет решающей. Возможно, мы к серьезным переговорам подойдем не раньше весны следующего года, исходя из того, чем закончится эта зимняя кампания заявил Килинкаров

Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины запланирована в Абу-Даби на 10–11 ноября. Руководить российской делегацией будет помощник президента Владимир Мединский, американскую сторону, как ожидается, будут представлять спецпосланник США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.