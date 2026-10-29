Москва29 окт Вести.Несмотря на возможные успехи в самом переговорном процессе, стратегическое урегулирование конфликта с Украиной представляется маловероятным из-за отсутствия изменений в ее позициях. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Возможно, в гуманитарной сфере какие-то там, условно говоря, прорывы и будут возможны там в рамках трехсторонней технической группы, а стратегически о чем-то договориться с Украиной, на мой взгляд, будет невозможно. Но исходя из тех позиций, которые заявлены, я пока не вижу никаких изменений позиции со стороны Украины, которые дали бы основания полагать, что можно выйти на некий конструктивный диалог и каким-то образом все это урегулировать заявил Килинкаров

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября, все зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.