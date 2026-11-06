Политолог оценил шансы на прогресс дипломатического трека по Украине Политолог Ярошенко: предстоящие переговоры в ОАЭ – скорее просто сверка часов

Москва6 ноя Вести.Предстоящая трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – скорее ритуал и сверка часов, нежели реальное продвижение мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

От предстоящей встречи не стоит ожидать конкретных подвижек на дипломатическом треке, считает Ярошенко.

Моя скептическая позиция к мирному урегулированию не поменялась. Мы видим, что это больше церемония, ритуал, привычка, традиция, ну и множество разных других синонимов, нежели что-то чуть более содержательное. Поэтому, конечно, в Абу-Даби консультации состоятся. Продвинется ли куда-то дипломатический трек этого мирного урегулирования – на мой взгляд, шансов на это практически нет сказал Ярошенко

Причина, объясняет политолог, в отсутствии объективных условий для мирного урегулирования: Запад ждет "приближения России к поражению", а Россия продолжает выполнять цели спецоперации.

Конечно, надо проводить такие консультации, но всем надо выдохнуть и по эту сторону, и по ту сторону, и немножечко по-другому смотреть на это. Это просто консультации. Это просто сверка часов. Для того, чтобы нам окончательно по вопросам, прежде всего стратегической безопасности, не разойтись и не разгонять поезд глобальной войны сильнее, чем он уже разогнан заявил Ярошенко

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Соединенные Штаты выступят в качестве посредника на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби.