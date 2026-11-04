Билибов: эскалации с Ираном не будет на фоне переговоров по Украине

Билибов считает, что эскалации с Ираном не будет на фоне переговоров по Украине Билибов: эскалации с Ираном не будет на фоне переговоров по Украине

Москва4 ноя Вести.Эскалации конфликта Соединенных Штатов и Ирана, вероятно, не случится в ближайшую неделю. Причиной этому могут послужить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, которые пройдут в Абу-Даби. Такое мнение в авторской колонке высказал журналист ИС "Вести" Александр Билибов.

По его словам, сложно представить обсуждение урегулирования украинского конфликта на фоне нового обострения конфликта на Ближнем востоке.

Война на Ближнем Востоке, похоже, откладывается как минимум на неделю. Такой вывод напрашивается в свете того, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Сложно себе представить, как представители рабочих групп будут обсуждать урегулирование украинского конфликта под аккомпанемент конфликта ближневосточного, когда в небе за окном системы "Пэтриот" пытаются перехватить иранскую баллистику и дроны сказал Билибов

Подробнее о перспективах военного конфликта США и Ирана, возможных сценариях его эскалации и роли Израиля в развитии ситуации на Ближнем Востоке читайте в авторской колонке Александра Билибова.