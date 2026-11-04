Москва4 ноя Вести.Александр Билибов, корреспондент телеканала "Россия", в 2023-2026 гг собственный корреспондент ВГТРК на Ближнем Востоке – о перспективах военного конфликта США и Ирана, возможных сценариях его эскалации и роли Израиля в развитии ситуации на Ближнем Востоке.

Война на Ближнем Востоке, похоже, откладывается как минимум на неделю. Такой вывод напрашивается в свете того, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Сложно себе представить, как представители рабочих групп будут обсуждать урегулирование украинского конфликта под аккомпанемент конфликта ближневосточного, когда в небе за окном системы "Пэтриот” пытаются перехватить иранскую баллистику и дроны

Вот и Трамп публично заявил, что не намерен наносить удары по Ирану сразу после 3 ноября – даты промежуточных выборов в Конгресс. Но "не сейчас" – это не "никогда". Подготовка к новой военной кампании против Ирана идет своим ходом и, по большому счету, уже завершена. Американские базы в регионе уже насыщены и средствами поражения, и средствами их доставки на территорию Исламской Республики. Только в аэропорту Рамон под израильским Эйлатом насчитали несколько десятков самолетов-заправщиков ВВС США. В последние дни и недели военно-транспортные челноки активно перебрасывали на американские базы в регионе Залива одну за другой новые партии ракет-перехватчиков для систем ПВО и даже комплексы целиком.

В приоритете у военных советников американского президента, похоже, быстрая и при этом интенсивная воздушная операция. Впрочем, подобные попытки уже были, и результат их известен. Та же "Эпическая ярость" к желаемому для Вашингтона исходу так и не привела – внутренней дестабилизации и коллапса власти в Иране не случилось. А то, что задумывалось как контролируемая военная кампания, постепенно превратилось в стратегический тупик, выход из которого не удается найти уже восьмой месяц

Ормузский пролив стал главным козырем в руках Ирана, вернее, он всегда им и был, только вот до начала американских атак в Тегеране не спешили пускать его в дело. Теперь же нефтяные танкеры и другие торговые суда горят и даже тонут в нем регулярно, а количество атак за октябрь стало самым большим в месячном выражении за все время с начала конфликта.

Сейчас ситуация стала еще сложнее. Успехи сентябрьского наступления йеменских хуситов на позиции проправительственных сил позволили движению "Ансар Алла", которое является неотъемлемой частью так называемой "Оси сопротивления" во главе с Ираном, получить контроль над Баб-Эль-Мандебским проливом. По своему стратегическому значению для мировой торговой логистики он не уступает Ормузу. Если эти два важнейших и по сути единственных пути для ближневосточных углеводородов на внешний рынок вдруг одновременно окажутся перекрыты, несладко придется всем. И тем, кто покупает, – цена нефти по самым пессимистичным прогнозам может взлететь до 200 долларов за баррель – и тем, кто продает, то есть всем монархиям Залива. Ответный удар Ирана в случае начала американских бомбардировок им также придется принимать на себя, поскольку на их территории целая россыпь военных баз США.

Пока Вашингтон нагнетает, стянув в регион силы для удара, Тегеран в долгу не остается. Канцелярия верховного лидера Ирана сообщает о том, что Моджтаба Хаменеи приказал военным немедленно и эффективно, "без географических ограничений" реагировать на угрозы. В Корпусе стражей исламской революции распоряжение рахбара взяли под козырек, заявив, что в случае новых атак американцев Иран нанесет удары в том числе и по базам США в Европе. В числе потенциальных целей названы военные объекты на территории Великобритании, Германии, Италии и Португалии. Но чем громче и весомее становятся взаимные угрозы перед дракой, тем меньше хочется до нее доводить. Воинственные заявления – это зачастую всего лишь способ предостеречь противника от необдуманных действий и перевести конфликт в более спокойную плоскость, при этом не потеряв лицо и не прослыв трусом.

Но есть на Ближнем Востоке и фактор Х, который может в одночасье перетасовать уже разложенную на столе колоду. Имя этой неизвестной хорошо знакомо – Израиль, для которого враг всегда у ворот. Начать очередной раунд схватки с экзистенциальным противником – Ираном – в Тель-Авиве хотели еще до выборов в Кнессет. Но из Вашингтона тогда одернули

Голосование прошло, но его результаты не принесли желаемого большинства мандатов для правящего блока. 4 ноября президент Израиля Ицхак Герцог начинает консультации с лидерами партий, прошедших в парламент, по итогу которых и будет сформировано новое правительство. И война с Ираном может здесь стать той объединяющей силой, которая сплотит вокруг Биньямина Нетаньяху даже тех, кто при других обстоятельствах вряд ли бы сел с ним за один стол. Каким бы ни было решение, с одобрением со стороны большинства израильского общества проблем точно не будет.

На страшилке о неизбежности ядерной угрозы со стороны "режима злых аятолл" выросло уже целое поколение израильтян. Вспомнить хотя бы предвыборный пост в соцсети Нетаньяху, который был проиллюстрирован сгенерированным ИИ изображением Тель-Авива, объятого огнем ядерного пожара. Но ядерным бугименом, призрак которого уже давно наводит ужас на весь регион, может оказаться тот, кто на вечеринку по случаю Хэллоуина в поместье Мар-а-Лаго пришел в костюме самого себя

Среди вариантов военных действий против Ирана, лежащих сейчас на его рабочем столе в Овальном кабинете, есть и тот, который предусматривает ядерный удар – такую взрывную новость выдал Такер Карлсон. По словам американского журналиста, под давлением премьер-министра Израиля Трамп может решиться на ядерную бомбардировку объекта по обогащению урана, расположенного на девяностометровой глубине в гранитных недрах горы Пикакс в центральной части страны. Звучит, конечно, сомнительно, тем более что у американцев есть в арсенале так называемая "матерь всех бомб" – самый мощный неядерный боезаряд, который против Ирана еще не применялся.

При этом сам же Трамп уже бесчисленное количество раз твердил, что иранская ядерная программа уничтожена. Вот и глава международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси на прошлой неделе заявил, что эксперты организации не увидели со стороны Ирана попыток восстановить поврежденные ударами США ядерные объекты. Впрочем, даже если свежий отчет МАГАТЭ в Белом Доме и читали, этот документ вряд ли будет иметь для Вашингтона решающие значение в иранском вопросе.