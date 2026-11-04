Фактор Х: названа сила, которая может поменять ситуацию на Ближнем Востоке Билибов: Израиль может в одночасье смешать все планы на Ближнем Востоке

Москва4 ноя Вести.Громкие взаимные угрозы США и Ирана зачастую могут быть направлены на то, чтобы предостеречь противника от необдуманных действий. Однако на Ближнем Востоке есть фактор X, который может в одночасье изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Такое мнение в авторской колонке высказал журналист ИС "Вести" Александр Билибов.

Чем громче и весомее становятся взаимные угрозы перед дракой, тем меньше хочется до нее доводить. Воинственные заявления – это зачастую всего лишь способ предостеречь противника от необдуманных действий и перевести конфликт в более спокойную плоскость, при этом не потеряв лицо и не прослыв трусом… Есть на Ближнем Востоке и фактор Х, который может в одночасье перетасовать уже разложенную на столе колоду. Имя этой неизвестной хорошо знакомо – Израиль, для которого враг всегда у ворот считает журналист

По словам Билибова, Израиль собирался начать очередной раунд противостояния с Ираном еще до выборов в Кнессет, но США его остановили.

Подробнее о перспективах военного конфликта США и Ирана, возможных сценариях его эскалации и роли Израиля в развитии ситуации на Ближнем Востоке читайте в авторской колонке Александра Билибова.