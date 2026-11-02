Москва2 нояВести.Иран может нанести удары по американским военным базам в Европе в случае возобновления агрессии против Исламской Республики.
Об этом заявил депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки, его слова приводит агентство РИА Новости.
Вне региона – значит "по местам, которые используются против нас". На данный момент, географическая область, [подпадающая под это определение] – и тому есть доказательства – это Европа… Таким образом, в контексте отсутствия географических ограничений – да, это значит, что наши ракеты достигнут Европызаявил депутат
Тем не менее, президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс заявил, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном, поскольку иранская сторона стремится к этому.
Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился разрешить конфликт с США через диалог.