Депутат Моттаки: Иран может атаковать базы США в Европе в случае агрессии

В Иране предупредили об ответе в случае возобновления агрессии США Депутат Моттаки: Иран может атаковать базы США в Европе в случае агрессии

Москва2 ноя Вести.Иран может нанести удары по американским военным базам в Европе в случае возобновления агрессии против Исламской Республики.

Об этом заявил депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки, его слова приводит агентство РИА Новости.

Вне региона – значит "по местам, которые используются против нас". На данный момент, географическая область, [подпадающая под это определение] ­ – и тому есть доказательства – это Европа… Таким образом, в контексте отсутствия географических ограничений – да, это значит, что наши ракеты достигнут Европы заявил депутат

Тем не менее, президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс заявил, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном, поскольку иранская сторона стремится к этому.

Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился разрешить конфликт с США через диалог.