Москва11 октВести.Тегеран способен уничтожить американские центры обработки данных в странах Ближнего Востока. Об этом заявил каналу Press TV секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
По словам Резаи, США лишатся IT-инфраструктуры в ближневосточном регионе, если возобновят операцию против Ирана.
У США есть ценные активы в ОАЭ и Ормузском проливе, которые пока не включены в наш список целей. Если война возобновится, кабели, центры обработки данных, инфраструктура искусственного интеллекта и другие объекты в регионе будут уничтоженызаявил Резаи
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на сделку, устраивающую США.