В Иране заявили, что IT-объекты США в регионе будут уничтожены при новых ударах

Иран пригрозил уничтожить IT-объекты США в регионе при возобновлении ударов В Иране заявили, что IT-объекты США в регионе будут уничтожены при новых ударах

Москва11 окт Вести.Тегеран способен уничтожить американские центры обработки данных в странах Ближнего Востока. Об этом заявил каналу Press TV секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

По словам Резаи, США лишатся IT-инфраструктуры в ближневосточном регионе, если возобновят операцию против Ирана.

У США есть ценные активы в ОАЭ и Ормузском проливе, которые пока не включены в наш список целей. Если война возобновится, кабели, центры обработки данных, инфраструктура искусственного интеллекта и другие объекты в регионе будут уничтожены заявил Резаи

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на сделку, устраивающую США.