Резаи: Иран не видит смысла оставаться в ДНЯО из-за ударов со стороны США

Иран пригрозил выйти из ДНЯО в случае возобновления ударов со стороны США Резаи: Иран не видит смысла оставаться в ДНЯО из-за ударов со стороны США

Москва31 окт Вести.Иран не видит смысла в том, чтобы оставаться участником организации Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Соединенные Штаты возобновят удары по Тегерану.

Такое мнение в эфире государственного телеканала выразил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.

Теперь в какой-то момент, возможно, они захотят развязать войну, и неизвестно, останемся ли мы в ДНЯО в будущем после любой войны, но пока мы там находимся, у нас есть 22 права заявил Резаи

По его словам, перед тем, как начать обсуждать иранскую ядерную программу, Штаты должны учесть все права исламской республики, которое гарантированы по договору.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновить удары по Ирану в случае, если республиканская партия проиграет выборы в Конгресс. Мнения по этому поводу в администрации американского лидера разнятся.