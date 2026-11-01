В Иране заявили о желании граждан изменить ядерную доктрину Резаи: около 70% населения Ирана требуют изменения ядерной доктрины

Москва1 ноя Вести.Больше половины населения Ирана требуют внести изменения в ядерную доктрину страны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Мохсен Резаи, его слова приводит IRIB.

Иранский народ выдвигает требования относительно изменения ядерной доктрины Ирана. Сейчас существуют серьезные дискуссии по этому поводу сказал он

По его словам, с таким требованием выступили около 70% населения страны.

При этом, подчеркнул Резаи, власти Ирана пока не принимали новых решений по этому вопросу.

Ранее, 27 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран навсегда лишится возможности получить ядерное оружие. Как писала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Вашингтон сообщил нескольким странам Персидского залива о возможной короткой и интенсивной военной кампании против Ирана.

Позже в Тегеране заявили, что Исламская Республика выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Вашингтон возобновит удары по Ирану.