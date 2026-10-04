МИД Ирана подтвердил, что в стране идут серьезные разговоры о выходе из ДНЯО

Власти Ирана подтвердили факт обсуждения выхода страны из ДНЯО МИД Ирана подтвердил, что в стране идут серьезные разговоры о выходе из ДНЯО

Москва4 окт Вести.Иранские эксперты ведут серьезные дискуссии по вопросу выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако в настоящий момент Тегеран продолжает исполнять все обязательства, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Эта дискуссия носит серьезный характер в экспертных кругах. Иран, будучи участником ДНЯО и стороной, которая полностью соблюдала свои обязательства, подвергся нападкам сказал дипломат на брифинге

Он подчеркнул, что если страна состоит в ДНЯО, она "должна иметь возможность пользоваться своими правами".

Вместе с тем Багаи заверил, что сейчас страна остается участником договора, и МИД Ирана в этом вопросе будет подчиняться решению компетентных органов.

19 сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил, что решение Исламской Республики о выходе из ДНЯО будет зависеть от действий США.

После этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия, добавив, что Тегеран при достижении договоренностей с Вашингтоном может отказаться от высокообогащенного урана.

В ночь на 4 октября президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран "практически отказался от любых планов относительно ядерного оружия". Глава Белого дома также анонсировал свое решение по Исламской Республике.

В Кремле заявляли, что Москва не хотела бы, чтобы Тегеран выходил из ДНЯО.