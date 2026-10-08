Песков: Путин и Пезешкиан могут обсудить вопрос выхода Ирана из ДНЯО

Песков сообщил о возможном обсуждении выхода Ирана из ДНЯО Песков: Путин и Пезешкиан могут обсудить вопрос выхода Ирана из ДНЯО

Москва8 окт Вести.Вопрос возможного выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может быть затронут на встрече президентов России и Исламской Республики Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Туркменистане. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема будет обсуждаться, если иранская сторона действительно приняла соответствующее решение и проинформирует об этом Россию.

Если иранская сторона как-то посчитает необходимым проинформировать нас об этом, и если эти планы, действительно, находятся в стадии реализации, то, конечно, будут сказал Песков

При этом пресс-секретарь отметил, что сейчас информация о возможном выходе Ирана из договора поступает только от парламентариев республики. Заявления отдельных депутатов не обязательно отражают реальные планы страны в сфере внешней политики, подчеркнул Песков.

Ранее он сообщал, что Россия не хотела бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО. Договор является краеугольным камнем режима нераспространения, заявлял пресс-секретарь.