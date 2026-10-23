Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки США

Иран направил странам Ближнего Востока ультиматум по поводу США Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки США

Москва23 окт Вести.Иран потребовал от государств Ближнего Востока отказаться от поддержки США в случае возобновления боевых действий в регионе, рассказал РИА Новости член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.

Ранее телекомпания NBC сообщила о поэтапной эвакуации из ряда ближневосточных стран американского военного и дипломатического персонала.

Региональным странам передан ультиматум – отказаться от любой поддержки США. В ходе 40-дневной войны (так в Тегеране называют американо-израильские бомбардировки Исламской Республики – прим. ред.) мы наносили удары по базам на территории любой страны, которую США использовали для нападения на Иран заявил Малеки

По его словам, если конфликт возобновится, Тегеран намерен отследить, какие региональные, в частности, арабские страны встанут на сторону США.

В таком случае, возможно, принимаемые Ираном решения выйдут за рамки нанесения ударов по военным базам этих стран, а сами эти страны будут квалифицироваться как враждебные государства добавил парламентарий

Он обратил внимание, что Тегеран заблаговременно уведомил страны региона о своей позиции.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Исламскую Республику в намеренной попытке поднять цены на нефть перед выборами в американский Конгресс.