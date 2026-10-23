Москва23 октВести.Иран потребовал от государств Ближнего Востока отказаться от поддержки США в случае возобновления боевых действий в регионе, рассказал РИА Новости член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.
Ранее телекомпания NBC сообщила о поэтапной эвакуации из ряда ближневосточных стран американского военного и дипломатического персонала.
Региональным странам передан ультиматум – отказаться от любой поддержки США. В ходе 40-дневной войны (так в Тегеране называют американо-израильские бомбардировки Исламской Республики – прим. ред.) мы наносили удары по базам на территории любой страны, которую США использовали для нападения на Иранзаявил Малеки
По его словам, если конфликт возобновится, Тегеран намерен отследить, какие региональные, в частности, арабские страны встанут на сторону США.
В таком случае, возможно, принимаемые Ираном решения выйдут за рамки нанесения ударов по военным базам этих стран, а сами эти страны будут квалифицироваться как враждебные государствадобавил парламентарий
Он обратил внимание, что Тегеран заблаговременно уведомил страны региона о своей позиции.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Исламскую Республику в намеренной попытке поднять цены на нефть перед выборами в американский Конгресс.