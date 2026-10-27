Храмцова: прорыва на трехсторонних переговорах по Украине пока ждать не стоит

Храмцова о переговорах по Украине: прорыва пока ждать не стоит Храмцова: прорыва на трехсторонних переговорах по Украине пока ждать не стоит

Москва27 окт Вести.Никакого прорыва в результате новых трехсторонних переговоров на уровне экспертов по урегулированию конфликта на Украине ждать не стоит. Об этом в своей колонке написала журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова.

На потенциальной встрече будут озвучены технические вопросы, отметила она.

Представителям Москвы, Вашингтона и Киева предстоит решить множество практических вопросов: выдвинуть требования, обозначить красные линии, обсудить возможные компромиссы и с полученной информацией вернуться домой, чтобы стороны смогли определить дальнейшую переговорную позицию. Это значит, что никакого прорыва в отсутствие президентов ждать не стоит считает Храмцова

В Кремле заявили, что точная дата новых трехсторонних переговоров пока не определена. Предварительно встреча состоится в Абу-Даби.