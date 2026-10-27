Москва27 окт Вести.Журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова в своей колонке указала на попытки Киева заранее дискредитировать переговоры в Абу-Даби и назвала неудивительным, что киевский режим старается убедить мир, будто реальный прогресс возможен только в ходе встречи Владимира Зеленского с главами РФ и США.

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, площадки для консультаций может стать столица ОАЭ Абу-Даби. В Кремле во вторник сообщили, что конкретная дата переговоров пока не определена.

Как отметила Храмцова, "люди с Банковой" пытаются заранее дискредитировать дипломатический процесс на площадке в Абу-Даби.

По ее словам, чтобы выиграть время, киевские власти долго пытались убедить мир: якобы переговоры возможно вести только после прекращения огня. Но исторические факты показывают, что они всегда начинаются до того, как остановлены бои.

Москва уловки Банковой давно заметила и неоднократно давала понять: Зеленский сопротивляется переговорам, потому что вместе с ними закончится и его власть пишет Храмцова

Таким образом, Зеленский лишится иммунитета, который пока мешает антикоррупционным органам Киева афишировать имя, которое упоминается в материалах по "делу Миндича" и для кого строили элитную дачу в поселке "Династия".

Экс-министр обороны Федоров этим летом едва не увел у Зеленского всех его сторонников, да продюсеры этого проекта вовремя взяли паузу. Но всегда можно объявить новый сезон. Неудивительно, что люди с Банковой стараются убедить мир, будто реальный прогресс возможен только в ходе встречи Путин-Трамп-Зеленский. Пытаются заранее дискредитировать дипломатический процесс на площадке в Абу-Даби. Но других переговоров у нас для Зеленского нет заключила журналист

Решение о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не предполагает каких-либо ограничений на боевые действия, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.