Кремль: возобновление трехсторонних переговоров не влечет ограничений на фронте Песков: возобновление трехсторонних переговоров не влечет ограничений на фронте

Москва26 окт Вести.Решение о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не предполагает каких-либо ограничений на боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях сказал он журналистам на вопрос о том, как в Кремле восприняли атаку Киева на Воронеж на фоне договоренностей о возвращении к переговорному формату

Песков отметил, что российские войска продолжают специальную военную операцию (СВО) и наносят массированные последовательные удары по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, а также по военным и околовоенным объектам. По его словам, киевский режим также продолжает свои действия в соответствующих формах.

В ночь на 26 октября и утром того же дня боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию Воронежской области с использованием беспилотников. Среди целей оказался поезд №11 Анапа – Москва: один из вагонов был поврежден, пострадали пять пассажиров.