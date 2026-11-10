Москва10 ноя Вести.Переговоры в Абу-Даби имеют два вероятных сценария: либо они будут затянуты до выборов президента США, либо России будет предложен невыгодный компромисс, на который она вряд ли пойдет. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву высказал политолог Сергей Михеев, сообщает ИС "Вести".

Эксперт предположил, что в сложившихся обстоятельствах достижение определенности в ходе переговоров маловероятно.

У переговоров в Абу-Даби есть только два исхода. Первый — полная имитация, которая будет действительно тянуться все это время, чтобы дождаться следующего президента США. И второй – России будет навязывать очень сложный компромисс, который таковым не будет являться. Потому что компромисс возможен в случае, если все стороны смогут объявить о том, что они добились успеха. А успех это будет или нет — это другой вопрос. Но чтобы все стороны смогли открыто объявить об успехе американцы должны сказать, что они всех помирили, Россия должна сказать, что она получила какие-то территории, Украина должна сказать, что ее не завоевали, а европейцы должны сказать, что они остановили Россию... Вот что-то в этом роде. На мой взгляд, для нас это будет очень тяжелый компромисс. Если мы на него пойдем, то это не будет соответствовать заявленным целям и задачам, а стало быть определенности не будет заявил Михеев

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в столицу ОАЭ — в Абу-Даби, где 10-11 ноября пройдут трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Главой украинской делегации станет руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.