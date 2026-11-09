Российская делегация приземлилась в ОАЭ Делегация РФ прибыла в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры

Москва9 ноя Вести.Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлилась в ОАЭ - в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Об этом сообщил источник ИС "Вести".

Переговоры по украинскому конфликту будут проходить 10-11 ноября.

Главой украинской делегации стает руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков информировал, что на переговорах будут обсуждать тему гарантий безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия одобряет подход Соединенных Штатов к переговорам в Абу-Даби.