МИД: Россия благодарна ОАЭ за посреднические усилия в конфликте на Украине

Российский дипломат поблагодарил ОАЭ за посредничество по Украине МИД: Россия благодарна ОАЭ за посреднические усилия в конфликте на Украине

Москва17 сен Вести.Россия благодарна Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за посреднические усилия по конфликту на Украине, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В четверг заместитель главы МИД России Георгий Борисенко в ходе рабочей поездки в Абу-Даби провел подробные политические консультации с госминистром ОАЭ Ланой Нусейба, а также отдельно встретился с госминистром Саидом Аль-Хаджери.

Выражена признательность эмиратским партнерам за посреднические усилия говорится в сообщении на сайте министерства по итогам визита Борисенко в Абу-Даби

Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян выступил с готовностью принять в ОАЭ трехсторонние переговоры по Украине. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Абу-Даби рассматривается как приоритетное место для возможного возобновления переговоров.