РИА Новости: российская делегация в Абу-Даби не встречалась с европейцами

Делегация России в Абу-Даби не общалась с европейцами РИА Новости: российская делегация в Абу-Даби не встречалась с европейцами

Москва10 ноя Вести.Представители российской делегации в Абу-Даби во вторник не контактировали с европейскими чиновниками. Об этом сообщил источник в переговорной группе РИА Новости.

Не было (контактов - ред.) заявил источник

В ОАЭ 10 ноября начались двухдневные переговоры с участием представителей России, Украины и США. Первая встреча длилась около 4,5 часа.

Российскую делегацию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, а также замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Ранее источник ИС "Вести" сообщал, что переговоры должны продолжиться 11 ноября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос участия европейцев в переговорах в ОАЭ, заявил, что они "пусть в гостинице посидят".