Москва10 нояВести.Представители российской делегации в Абу-Даби во вторник не контактировали с европейскими чиновниками. Об этом сообщил источник в переговорной группе РИА Новости.
Не было (контактов - ред.)заявил источник
В ОАЭ 10 ноября начались двухдневные переговоры с участием представителей России, Украины и США. Первая встреча длилась около 4,5 часа.
Российскую делегацию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, а также замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
Ранее источник ИС "Вести" сообщал, что переговоры должны продолжиться 11 ноября.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос участия европейцев в переговорах в ОАЭ, заявил, что они "пусть в гостинице посидят".