Москва22 окт Вести.Население Европы не имеет реального права на выражение собственной позиции. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что недовольство населения копится до того момента пока "двери не срывает с петель".

Определенные слои населения [Европы] не допускаются к … декларируемому их режимами праву, а именно выражать свою точку зрения. У них нет такой возможности. А все, что там происходит - это такая декорация к тому, что они называют демократией. Соответственно, все это накипает, накипает, накипает. Дальше … "срываются с петель" эти калитки, ворота, двери, толпа выбегает на улицу, крушит, громит, выпускает пар, затем всех обратно загоняют кого куда, кого дубинками в тюрьмы, кого обратно в свои кварталы, и на какое-то время этого хватает объяснила Захарова

Ранее глава Минюста Франции Жеральд Дарманен прокомментировал ситуацию с беспорядками в стране. Он отметил, что судебные изоляторы в Париже и других крупных городах переполнены участниками демонстраций.