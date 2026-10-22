Захарова рассказала о двух нюансах в европейских протестах Захарова указала на два нюанса в протестах в Европе

Москва22 окт Вести.У протестов в Европе есть два нюанса: первый – больше невозможно полностью контролировать информационные потоки, а второе – в основе беспорядков лежит чудовищная ненависть, которая культивируется властями. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Есть только маленький нюанс. Я бы сказала, даже два. Первое, что эти их ритмы, колебание этого маятника, да, вот эти вот синусоиды, они стали учащаться. А почему? А потому что если раньше если можно было действительно мощно контролировать информационные потоки, то сегодня при наличии интернета люди получают информацию, задают вопросы, не ищут, когда им что-то расскажут, а в принципе доходят до выводов сами. А второй момент в основе вот того, что мы видим, лежит в том числе культивируемая вот этими самыми политическими, общественными силами чудовищная ненависть заявила Захарова

Она подчеркнула, что именно ненависть лежит в основе западного "ультралиберализма".

В основе лежит, я надеюсь, многие видели, а если нет, посмотрите, пожалуйста, то, о чем снял фильм Стэнли Кубрик, который назывался "Заводной апельсин". Это вот эта самая идея как бы глубинного ультралиберализма, неважно, она может проходить потом под разными знаменами, от, так сказать, левых до там маоистов, от правых до, не дай бог, неонацистов. Но внутри вот именно этот движок внутренней ненависти и агрессии в отношении внешнего мира, который не получает должного отрицательного ответа или сдерживающего элемента со стороны властей или элит, а наоборот, даже культивируется подчеркнула дипломат

Ранее Захарова рассказала о причинах происходящих в Европе протестов. По ее мнению, население европейских стран не имеет реальных возможностей для выражения своей позиции.