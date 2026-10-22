Захарова призвала показывать школьникам протесты в ЕС в воспитательных целях Захарова: события в ЕС можно показывать школьникам как пример лицемерия

Москва22 окт Вести.Протесты в Европе – идеальный пример того, как детей используют втемную для реализации политических планов, и это надо показывать школьникам. Таким мнением с интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для нас сейчас это реальный шанс посадить детей школьного возраста ... и показать им онтологию расчеловечивания со всех сторон. Показать лицемерие тех, кто говорит о словах "демократия", "волеизъявление", а на самом деле решает свои абсолютно грязные и недостойные задачи объяснила дипломат

Захарова добавила, что такие протесты заканчиваются для школьников сломанными судьбами.

Для нас это действительно шанс ... показать им просто на этих кадрах, как их порой затягивают в различные "правочеловеческие" или демократические, или либерально-просвободные движения, а потом используют втемную. А затем и списывают на них буквально все. … Это заканчивается стрельбой, это заканчивается провокациями, сломанными не только руками и ногами, но главное - судьбами. … Вот это разговоры о важном. Посмотреть, как это бывает. И как детей ... затягивают вот в эти мясорубки, а потом их просто выбрасывают. Они ж потом никому не нужны заключила официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала два нюанса европейских протестов. Она отметила, что людьми на демонстрациях движет ненависть, которая культивируется правительствами стран Евросоюза.