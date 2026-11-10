Москва10 нояВести.В Европе нет людей, способных обсуждать новую систему безопасности. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
При этом, отметила она, насущная необходимость в выстраивании новой архитектуры безопасности в Европе имеется.
Неважно, есть ли украинский конфликт или нет, все равно эта необходимость насущная. И поэтому сегодня ни Финляндия, ни Швейцария не способны на этозаявила она
По словам Кнайсль, пример проводимых в Абу-Даби трехсторонних переговоров в данном контексте является показательным.
Сегодня мы видим, что Кремль и Белый дом встречаются в трехстороннем формате вместе с украинцами для обсуждения этих вопросов [выстраивания системы безопасности]. То есть уже не Европа. Потому что в Европе нет людей, которые могут это сделатьконстатировала она
Ранее глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что делегации Украины, Еврокомиссии (ЕК), НАТО и США начали встречу в Абу-Даби.