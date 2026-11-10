Кнайсль заявила, что в Европе нет способных обсуждать новую систему безопасности Кнайсль: в Европе нет людей, способных обсуждать новую систему безопасности

Москва10 ноя Вести.В Европе нет людей, способных обсуждать новую систему безопасности. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

При этом, отметила она, насущная необходимость в выстраивании новой архитектуры безопасности в Европе имеется.

Неважно, есть ли украинский конфликт или нет, все равно эта необходимость насущная. И поэтому сегодня ни Финляндия, ни Швейцария не способны на это заявила она

По словам Кнайсль, пример проводимых в Абу-Даби трехсторонних переговоров в данном контексте является показательным.

Сегодня мы видим, что Кремль и Белый дом встречаются в трехстороннем формате вместе с украинцами для обсуждения этих вопросов [выстраивания системы безопасности]. То есть уже не Европа. Потому что в Европе нет людей, которые могут это сделать констатировала она

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что делегации Украины, Еврокомиссии (ЕК), НАТО и США начали встречу в Абу-Даби.