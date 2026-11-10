Кнайсль: есть большой риск для Европы, когда придет последний день войны

Кнайсль: для Европы есть большой риск после завершения конфликта на Украине Кнайсль: есть большой риск для Европы, когда придет последний день войны

Москва10 ноя Вести.Страны Европы в определенной степени рискуют после завершения конфликта на Украине. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Говорю и продолжаю повторять, что есть большой риск для большого количества европейских стран, когда придет день после войны. И они пока об этом не говорят заметила она

Суть в том, что после завершения конфликта украинцы с оружием могут проникнуть на территории европейских государств.

Допустим, будет новое начало для Украины, новый старт. И какова тогда будет судьба ветеранов с Украины, что они будут делать с оружием, все сдадут? Или что будет основана новая украинская армия, и ей передадут это оружие? А кроме того, эти люди смогут в итоге переехать в Европу и стать наемниками сказала она

В целом же, добавила Кнайсль, для стран Европы обсуждение вокруг украинского конфликта представляет собою вопрос национальной безопасности.

Во вторник, 10 ноября, в ОАЭ начались двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США по вопросу украинского урегулирования.