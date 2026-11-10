Кнайсль предупредила Европу о проблемах с ветеранами ВСУ Карин Кнайсль предрекла восстания в городах Европы с участием ветеранов ВСУ

Москва10 ноя Вести.В городах Европы могут быть восстания, организованные вернувшимися ветеранами ВСУ. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она подчеркнула, что даже сейчас на примере беженцев власти европейских стран демонстрируют свое бессилие. А если вернутся те, кто участвовал в боевых действиях на Украине, ситуация может обостриться.

Здесь много противоречий. Нарушается закон властями на многих уровнях. Но что я ожидаю, это особое восстание во многих городах, потому что есть дополнительные факторы в виде вооруженных ветеранов ВСУ. Не будем забывать, что есть те, кто с украинским паспортом воюет, есть же тысячи граждан Евросоюза сказала Кнайсль

Потому, подчеркнула она, вернувшиеся в свои страны европейцы могут усугубить криминогенную обстановку.

И когда я думаю о дальнейшем сценарии, когда они будут возвращаться в свои страны со всем их опытом... заявила она

Карин Кнайсль напомнила о подобном сценарии после конфликта в Боснии, когда тысячи граждан Евросоюза, вернувшиеся из этой страны, создали организованные преступные группировки.