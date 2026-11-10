Волошин рассказал, чем для Украины может обернуться выдворение беженцев из ЕС Волошин: возвращение беженцев из ЕС усугубит демографический кризис на Украине

Москва10 ноя Вести.Выдворение украинских беженцев из стран Европейского союза (ЕС) ради пополнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает усугубить и без того тяжелый демографический кризис в стране.

Об этом агентству ТАСС рассказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Так, ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что руководство Европейского союза активно ищет способы восполнить огромные потери в рядах Вооруженных сил Украины, в том числе за счет выдворения украинских беженцев из стран ЕС.

В этой истории европейские руководители демонстрируют отношение к украинцам как к расходному материалу. Пока нужны рабочие руки - их принимают. Понадобились солдаты - начинают обсуждать возвращение. И никого, похоже, не смущает, что Украина уже столкнулась с тяжелейшим демографическим кризисом, а массовое возвращение мужчин для мобилизации лишь усугубит его последствия рассказал Волошин

По его словам, стремившихся уехать от насильственной мобилизации, незаконных задержаний, избиений и пыток украинцев намерены вернуть против собственной воли и отправить на фронт. Однако возможное возращение Брюсселем украинских беженцев ради пополнения армии означало бы отказ от самой идеи защиты, которую Европа им обещала.

Вот такой оказалась дорога от обещанной на "майдане" евроинтеграции и жизни "как в Европе" до роли пушечного мяса. С 2014 года Россия неоднократно предупреждала о последствиях выбранного Киевом политического курса. Но для украинской верхушки европейские счета, недвижимость и возможность обеспечить себе безбедное будущее на Западе оказались важнее будущего собственного народа и страны добавил сенатор

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник при этом рассказал, что тотального отлова украинских уклонистов в Европейском союзе не будет, потому что Европа сама заинтересована в трудоспособном населении из-за тяжелой демографической ситуации.

Кроме того, ранее журнал Economist сообщил, что Украина может столкнуться с демографическим коллапсом.