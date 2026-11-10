Мирошник: в Евросоюзе не будет тотального отлова украинских уклонистов

Мирошник рассказал, почему в ЕС не будут искать украинских уклонистов Мирошник: в Евросоюзе не будет тотального отлова украинских уклонистов

Москва10 ноя Вести.Тотального отлова украинских уклонистов в Европейском союзе (ЕС) не будет, потому что Европа сама заинтересована в трудоспособном населении из-за тяжелой демографической ситуации. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что многие граждане Украины успешно проходят интеграцию в экономику и правовую систему отдельных европейских стран.

Многие страны ЕС принимали пакеты законов, создающих льготы для приезжающего в страну молодого трудоспособного населения, почему они сейчас должны от него отказываться, когда это население само к ним прибывает без значительных усилий со стороны государств?! сказал Мирошник

Ранее директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова заявила, что украинское население к середине текущего года сократилось до 28,5 миллиона человек.

Между тем журнал Economist сообщил, что Украина может столкнуться с демографическим коллапсом.