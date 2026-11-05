Украина может столкнуться с демографическим коллапсом, пишут СМИ Economist: Украина может столкнуться с демографическим коллапсом

Москва5 ноя Вести.Демографический коллапс грозит Украине, говорится в публикации журнала Economist.

Издание приводит данные о падении уровня рождаемости в стране.

Украина рискует столкнуться с демографическим коллапсом отмечается в статье

Приведенные данные свидетельствуют о том, что коэффициент рождаемости в стране снизился до 0,8-0,9 ребенка на одну женщину в текущем году, при том, что для поддержания стабильной численности населения требуется показатель, равный 2,1 ребенка на одну женщину.

Ранее директор Института демографии и исследований качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова заявила, что украинское население к середине 2026 года сократилось до 28,5 миллиона человек.