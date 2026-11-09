Москва9 ноя Вести.Брюссель считает более 1 млн украинских мужчин в странах Евросоюза (ЕС) отличным расходным материалом для придания второго дыхания агрессии против России. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В заявлении говорится, что руководство ЕС все активнее ищет способы для восполнения катастрофических потерь Вооруженных сил Украины. Дело дошло до граждан Украины, проживающих в странах объединения.

В Брюсселе исходят из того, что более 1 млн украинских мужчин, проживающих в ЕС, это отличный расходный материал, способный придать агрессии европейских режимов против России "второе дыхание" говорится в публикации

Отмечается, что в планах Брюсселя - любыми способами выдавить украинцев на родину, где они могут быть мобилизованы. В частности, до конца года им могут усложнить процесс получения финансовых услуг, устройства на работу и найма жилья.