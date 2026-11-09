Москва9 ноя Вести.Власти стран Евросоюза (ЕС) планируют "выдавить" на родину многих украинцев, живущих в государствах объединения, в том числе путем усложнения их жизни. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Евробюрократы рассчитывают, что в итоге многие украинцы будут выдавлены на родину, где незамедлительно окажутся в пекле сражений. При этом в антироссийском угаре в Брюсселе не думают ни о будущем еврозоны, которой украинская дешевая рабочая сила крайне нужна в условиях экономического кризиса, ни о будущем самой Украины, стоящей на грани демографической катастрофы говорится в публикации

Отмечается, что первым шагом в этом направлении стало решение Совета ЕС с августа 2027 года прекратить предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты. Отсутствие такого "звания" накладывает существенные ограничения на доступ к благам европейского "общества потребления". Кроме того, Брюссель планирует до конца 2026 года еще больше усложнить жизнь украинским уклонистам, создав им проблемы при получении финансовых услуг, устройстве на работу и найме жилья в Европе.