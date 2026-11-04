ЕС рассматривает украинцев как штрафбат армии Европы, заявили в Совбезе РФ Совбез РФ: ЕС рассматривает боеспособных украинцев как штрафбат армии Европы

Москва4 ноя Вести.В Европейском союзе рассматривают остатки боеспособного населения Украины в качестве штрафного батальона для создаваемых вооруженных европейских сил. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

Он также обратил внимание на очередное расширение Североатлантического альянса на восток, несмотря прежние обещания, вызванные вступлением в НАТО Швеции и Финляндии.

Остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве "штрафного батальона" будущих европейских вооруженных сил сказал он в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности

Ранее эксперт рассказал о попытках ЕС создать европейскую армию. По его словам, долгое время Европа не сильно занималась развитием своих вооруженных сил, но после изменения позиции Вашингтона по отношению к НАТО руководство Евросоюза оживляет проект.