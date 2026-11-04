Москва4 нояВести.В Европейском союзе рассматривают остатки боеспособного населения Украины в качестве штрафного батальона для создаваемых вооруженных европейских сил. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
Он также обратил внимание на очередное расширение Североатлантического альянса на восток, несмотря прежние обещания, вызванные вступлением в НАТО Швеции и Финляндии.
Остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве "штрафного батальона" будущих европейских вооруженных силсказал он в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности
Ранее эксперт рассказал о попытках ЕС создать европейскую армию. По его словам, долгое время Европа не сильно занималась развитием своих вооруженных сил, но после изменения позиции Вашингтона по отношению к НАТО руководство Евросоюза оживляет проект.