В МИД России рассказали о планах Евросоюза на Украину после завершения конфликта

МИД РФ: у ЕС далеко идущие планы на Украину В МИД России рассказали о планах Евросоюза на Украину после завершения конфликта

Москва21 окт Вести.Продление мандата миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) подтверждает наличие у Брюсселя долгосрочной стратегии по втягиванию Киева в сферу своего военно-политического влияния. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он отметил, что сейчас Европа возглавляет западную "партию войны" и обеспечивает основную финансовую и военную поддержку Украины. Тем самым Брюссель пытается спасти от разгрома ВСУ и сохранить марионеточный режим Владимира Зеленского.

Продление мандата миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине… вновь подтверждает долгосрочный характер стратегии Евросоюза по втягиванию Украины в сферу своего военно-политического влияния, то есть и за горизонтом урегулирования конфликта в этой стране сказал Масленников "Известиям"

Он добавил, что ЕС лицемерно выступает за скорейшее разрешение кризиса и при этом саботирует любые потенциальные мирные договоренности.