Бордюжа: ЕС использует Украину как пешку в своих целях Бордюжа: Украина - это пешка, которую использует Европа

Москва26 окт Вести.Евросоюз (ЕС) использует Украину как средство для достижения своих геополитических целей, и многие украинцы это чувствуют, заявил бывший секретарь Совета безопасности России Николай Бордюжа в интервью РИА Новости.

Я только не понимаю Украину - быть пешкой, которую двигают и используют для своих целей​​​. Я думаю, что все украинцы понимают, что они воюют не за себя. А Европа, понятно, чего она хочет и чего добивается приводит РИА Новости слова Бордюжи

По его мнению, главная цель Европы в этом конфликте состоит в том, чтобы максимально ослабить Россию и задержать ее развитие. Если бы европейцы действительно хотели мира, то они давно бы его заключили.

Им [Европе] это невыгодно. Им выгодно, чтобы мы воевали. И тем самым они нас с точки зрения развития останавливают, им это выгодно, они об этом говорят цинично заключил Бордюжа

Фракция немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Европарламенте заявила, что очередной пакет санкций ЕС не смог поставить Россию на колени, а стратегия ЕС в отношении Украины провалилась.