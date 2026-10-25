Делегация АдГ в Европарламенте назвала стратегию ЕС по Украине провальной АдГ: 21-й пакет санкций Евросоюза не поставил Россию на колени

Москва25 окт Вести.Очередной пакет санкций Евросоюза не поставил Россию на колени, а стратегия ЕС в отношении Украины потерпела неудачу. Об этом в соцсети X написала делегация немецкой партии "Альтернатива для Германии" в Европарламенте.

В партии указали, что российская оборонная промышленность продолжает работать на полную мощность, тогда как финансовые потребности Украины остаются практически безграничными.

Стратегия ЕС в отношении Украины провалилась. 21-й пакет санкций не поставил Россию на колени. Ее оружейная промышленность работает на полную мощность, в то время как финансовые потребности Украины оказались бездонной бочкой. Украина по-прежнему уязвима для российских беспилотников и ракет, а условия Москвы для переговоров остались прежними говорится в посте

Ранее эксперт Павел Селезнев отметил, что ЕС продолжает упорствовать в своей русофобской политике, направленной на милитаризацию и поддержку Украины любой ценой. Поэтому принимаемые им политические решения не соотносятся с интересами экономик стран-участниц ЕС, заявил специалист.