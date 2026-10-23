Эксперт Селезнев: у ЕС нет свободных средств для поддержки режима на Украине

ЕС финансирует киевский режим в ущерб интересам собственных граждан Эксперт Селезнев: у ЕС нет свободных средств для поддержки режима на Украине

Москва23 окт Вести.Европейский союз продолжает упорствовать в своей русофобской политике, направленной на милитаризацию и поддержку Украины любой ценой, поэтому принимаемые политические решения не соотносятся с интересами национальных экономик стран – участниц ЕС. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Он отметил, что чем дольше ЕС будет оказывать финансовую поддержку Украине, пренебрегая решением собственных экономических проблем, тем сильнее в европейских странах будут нарастать возмущение.

У Европейского союза свободных средств на поддержку украинского режима и экономики Украины нет. Поэтому те решения, которые принимаются, идут вразрез с интересами простых граждан европейских, идут вразрез с национальными интересами стран Европейского союза. Фактически речь идет о том, чтобы заставлять уже самих европейцев продолжать платить за конфликт на Украине рассказал Селезнев

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от международных партнеров еще 3,5 миллиарда евро финансовой помощи до конца этого года.