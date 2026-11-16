Евродепутат Угрик: помощь Киеву подрывает устойчивость находящегося в кризисе ЕС Евродепутат Угрик связал кризис ЕС с его помощью Украине

Москва16 ноя Вести.Поддержка Киева со стороны Евросоюза утягивает погрязшее в кризисе объединение на дно, а общество в Европе откровенно устало от этой линии. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Европарламента от Словакии, лидер партии "Республика" Милан Угрик.

Словацкий европарламентарий отметил, что ЕС в настоящее время охвачен кризисом, поскольку вместо защиты мира и уровня жизни граждан лидеры стран сообщества занимаются продвижением чужих интересов, вводят подрывающие экономику санкции и предпочитают не замечать процесс разрушения международного права.

Вместо "умников" в Брюсселе, которые за столом говорят о войне до последнего солдата, нам нужна суверенная политика, поскольку цену за эту абсурдную политику платят словацкие граждане отметил Угрик

Он добавил, что финансовая помощь киевскому режиму и новый многомиллиардный кредит для Украины обрушивают экономику, доверие к Евросоюзу, подрывают его конкурентоспособность, разгоняют инфляцию, наращивают долговую нагрузку на европейские страны и ухудшают качество жизни.

Брюссельские элиты в это время смеются и бестолково направляют миллиарды в чужой конфликт в ущерб собственным гражданам, у которых финансовые сложности и которые обоснованно чувствуют огромную несправедливость и усталость от этой политики резюмировал Угрик

В начале ноября президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что украинский конфликт начинает истощать Европу как экономически, так и морально. Он обратил внимание, что миллиардов, выделяемых на помощь Украине, в итоге недостает на финансирование больниц, школ и инфраструктуры отдельных стран — участниц ЕС.

В свою очередь, бывший президент США Джо Байден в мемуарах назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "раздраженным и упрямым" человеком и упрекнул в недостатке благодарности за оказанную Вашингтоном помощь.