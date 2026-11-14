Белорусский депутат Гигин считает, что Евросоюз не вытягивает содержание Киева Белорусский депутат Гигин: ЕС не вытягивает содержание киевского режима

Москва14 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) не вытягивает содержание Киева. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что в Европе можно наблюдать нарастание социального кризиса.

Европейский союз просто не вытягивает финансово содержание киевского режима, киевский режим погряз в коррупционных скандалах сказал Гигин

Ранее парламентарий подчеркнул, что Европа не может участвовать в переговорах России, Украины и США. По его словам, что европейцы недееспособны и неправомочны из-за своей институционально-процедурной демократии.

Гигин также отметил, что позиция России на переговорах зависит от внутреннего потенциала страны.