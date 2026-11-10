"Не обладает мандатом": Европу надо исключить из диалога России, Украины и США Гигин: Европа – недееспособный игрок на переговорах России, Украины и США

Москва10 ноя Вести.Европа не может участвовать в переговорах России, Украины и США, поскольку является недееспособной и неправомочной из-за своей институционально-процедурной демократии и не обладает необходимым мандатом. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, отсутствие у Европы законных оснований для участия автоматически исключает ее из любых переговоров между Россией, Украиной и США, поскольку ее роль там не определена.

Европа заявляет, что она должна участвовать в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Какая Европа? Великобритания вышла из Европейского Союза. То есть – это Европейский союз плюс Великобритания? Или еще Канаду вы с собой потащите? Вот эта их любимая тема – институционально-процедурной демократии является камнем на шее. Только на основании этих процедур их можно вообще отстранять от любых переговоров. Они недееспособны. Они неправомочны. Они не обладают мандатом не только на уровне своих избирателей, но и на уровне правовом, который они сами же и декларируют. Я полагаю, что только так с ними и можно разговаривать заявил Гигин

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлилась в столице ОАЭ – Абу-Даби, где пройдут 10-11 ноября трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной.