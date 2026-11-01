Песков: подход Европы к отношениям с Россией делает диалог с ней невозможным

Песков: подход Европы делает разговор с ней невозможным Песков: подход Европы к отношениям с Россией делает диалог с ней невозможным

Москва1 ноя Вести.Подход Европы, которая говорит о необходимости нанесения стратегического поражения России, делает разговор с ней невозможной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Песков объяснил, почему Европы нет за столом переговоров по Украине. Он упомянул о звонке президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере российскому лидеру Владимиру Путину.

Сейчас мы видим двоих лидеров, которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России. С таким подходом с ними невозможно разговаривать сказал Песков

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин всегда ответит на звонки финского коллеги Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.