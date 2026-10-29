Ушаков: если Стубб и Стере захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку

Ушаков: Путин сообщил Стере и Стуббу, что всегда ответит на их звонок Ушаков: если Стубб и Стере захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин всегда ответит на звонки финского коллеги Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Об этом российский лидер сообщил своим собеседникам в ходе телефонных переговоров 27 октября, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку сказал он

Телефонный разговор Путина, Стере и Стубба состоялся 27 октября. Он продлился около 1,5 часа. По словам премьера Норвегии, беседа прошла без споров. Однако в некоторых странах Европы негативно отнеслись к этому звонку, посчитав его "плохой идеей" и нарушением единого голоса Евросоюза.