Москва29 октВести.Президент России Владимир Путин всегда ответит на звонки финского коллеги Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Об этом российский лидер сообщил своим собеседникам в ходе телефонных переговоров 27 октября, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубкусказал он
Телефонный разговор Путина, Стере и Стубба состоялся 27 октября. Он продлился около 1,5 часа. По словам премьера Норвегии, беседа прошла без споров. Однако в некоторых странах Европы негативно отнеслись к этому звонку, посчитав его "плохой идеей" и нарушением единого голоса Евросоюза.