Москва14 нояВести.В украинском обществе фиксируется нарастание внутренних противоречий. Об этом рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.
В беседе с ТАСС он отметил, что эта ситуация создает предпосылки для принятия тех условий, которые выдвигает Москва.
Киевский режим погряз в коррупционных скандалах, и мы видим нарастание внутренних противоречий в украинском обществесказал парламентарий
Ранее он подчеркнул, что Запад руками киевского режима делает ставку на тотальную войну против России, используя неограниченный террор. Он указал на явное сходство действий нацистской Германии и нынешней Украины.