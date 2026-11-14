Белорусский депутат Гигин рассказал о внутренних противоречиях на Украине Гигин: на Украине наблюдается нарастание внутренних противоречий

Москва14 ноя Вести.В украинском обществе фиксируется нарастание внутренних противоречий. Об этом рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

В беседе с ТАСС он отметил, что эта ситуация создает предпосылки для принятия тех условий, которые выдвигает Москва.

Киевский режим погряз в коррупционных скандалах, и мы видим нарастание внутренних противоречий в украинском обществе сказал парламентарий

Ранее он подчеркнул, что Запад руками киевского режима делает ставку на тотальную войну против России, используя неограниченный террор. Он указал на явное сходство действий нацистской Германии и нынешней Украины.